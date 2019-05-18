video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. "جو بلس" تنظم حفل إفطارها السنوى بحضور ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل

السبت، 18 مايو 2019 11:20 م
فيديو.. "جو بلس" تنظم حفل إفطارها السنوى بحضور ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل
مروة الغول
إضافة تعليق
نظمت شركة "جو بلس" للخدمات اللوجيستية والتكنولوجية حفل إفطارها السنوى، أمس السبت، بأحد فنادق القاهرة، فى حضور ممثلى عدد كبير من الوزارات والهيئات والشركات الكبرى، وكان على رأسهم ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والاستثمار، وكذلك البنك المركزى المصرى.
 
 
كما حضر حفل الإفطار الذى تم فى أجواء رمضانية ممتعة، عدد كبير من ممثلى الشركات المصرية و العالمية مثل، بيبسى، أوراسكوم، أورانج، اتصالات، نوكيا، ويونيليفر، إضافة إلى لعدد كبير من الإعلاميين، وممثلى وسائل الإعلام المصرية.
 
وتعد شركة جو بلس واحدة من أكبر الشركات المصرية فى مجال الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتحول الرقمى للأنظمة المرورية، وتأسست الشركة عام 2014 وحققت نجاحات كبيرة، حيث حازت الشركة علي ثقة وزارة الداخلية من خلال تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع التعرف علي الهوية الرقمية للمركبات بإستخدام موجات الراديو RFID، و ذلك عام 2018.
كما تعاقدت الشركة مع وزارة العدل متمثلة في النيابة العامة للمرور لتفعيل منظومة نقل و تحصيل وسداد للمخالفات المرورية المميكنة الكترونياً عن طريق البرامج و التطبيقات التي ستوفرها الشركة.
 
وتعتبر "جو بلس" ضمن مجموعة شركات "بلس" و التي تتضمن عدد من الشركات ذات الخبرة الكبيرة فى مجالات مختلفة، وبينها، شركة كاش ليس بلس التى تعمل فى مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية و ميكنة التأمين الإجباري، وشركة ماستر بلس العاملة فى مجال ميكنة الخدمات الحكومية، كما تتضمن المجموعة شركة ستار للتسويق والدعاية و شركة ريفلكشن العاملة في مجال الترويج الدعائي و شركة وي فلاي التي تعمل في مجال السياحة و مصنع فاستنرز بلس والذي يعمل في مجال تشكيل المعادن والحديد و الصلب و وشركه بيرز اند سيليرز التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جو بلس: 2 مليار جنيه حجم إيراداتنا بـ18 شهرا وتطبيق للخدمات الحكومية فى يوليو

Niantic تطلق سوار "بوكيمون جو بلس" 16 سبتمبر الجارى

جوبلس

حفل افطار جو بلس

حفل افطار جو بلس السنوي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة