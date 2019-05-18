فيديو.. "جو بلس" تنظم حفل إفطارها السنوى بحضور ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل

مروة الغول

نظمت شركة "جو بلس" للخدمات اللوجيستية والتكنولوجية حفل إفطارها السنوى، أمس السبت، بأحد فنادق القاهرة، فى حضور ممثلى عدد كبير من الوزارات والهيئات والشركات الكبرى، وكان على رأسهم ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتخطيط والاستثمار، وكذلك البنك المركزى المصرى.

كما حضر حفل الإفطار الذى تم فى أجواء رمضانية ممتعة، عدد كبير من ممثلى الشركات المصرية و العالمية مثل، بيبسى، أوراسكوم، أورانج، اتصالات، نوكيا، ويونيليفر، إضافة إلى لعدد كبير من الإعلاميين، وممثلى وسائل الإعلام المصرية.

وتعد شركة جو بلس واحدة من أكبر الشركات المصرية فى مجال الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتحول الرقمى للأنظمة المرورية، وتأسست الشركة عام 2014 وحققت نجاحات كبيرة، حيث حازت الشركة علي ثقة وزارة الداخلية من خلال تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع التعرف علي الهوية الرقمية للمركبات بإستخدام موجات الراديو RFID، و ذلك عام 2018.

كما تعاقدت الشركة مع وزارة العدل متمثلة في النيابة العامة للمرور لتفعيل منظومة نقل و تحصيل وسداد للمخالفات المرورية المميكنة الكترونياً عن طريق البرامج و التطبيقات التي ستوفرها الشركة.

وتعتبر "جو بلس" ضمن مجموعة شركات "بلس" و التي تتضمن عدد من الشركات ذات الخبرة الكبيرة فى مجالات مختلفة، وبينها، شركة كاش ليس بلس التى تعمل فى مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية و ميكنة التأمين الإجباري، وشركة ماستر بلس العاملة فى مجال ميكنة الخدمات الحكومية، كما تتضمن المجموعة شركة ستار للتسويق والدعاية و شركة ريفلكشن العاملة في مجال الترويج الدعائي و شركة وي فلاي التي تعمل في مجال السياحة و مصنع فاستنرز بلس والذي يعمل في مجال تشكيل المعادن والحديد و الصلب و وشركه بيرز اند سيليرز التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.