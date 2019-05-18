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غرق طالب فى ترعة بمنية النصر بالدقهلية أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو

السبت، 18 مايو 2019 02:53 م
غرق طالب فى ترعة بمنية النصر بالدقهلية أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو غريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طالب بكفر علام التابع لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام داخل ترعة البحر الصغير هروبًا من حرارة الجو.
 
وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر، بغرق طفل بقرية كفر علام داخل مياه ترعة البحر الصغير أثناء الاستحمام والهروب من حرارة الجو.
 
وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى المنطقة وتم انتشال الجثمان وتبين أنه لطالب يدعى  محمود صلاح الشبراوى 13 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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