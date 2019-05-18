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غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية: استقرار اللجان حتى الآن

السبت، 18 مايو 2019 10:48 ص
غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية: استقرار اللجان حتى الآن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر بقطاع التعليم إن غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية لم تتلق أى شكاوى منذ انطلاق الامتحانات صباح اليوم.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كل شىء طبيعى داخل الجان وهناك متابعة داخل غرفة العمليات من قبل فريق الغش الإلكترونى لمتابعة ظهور أى أجزاء من أسئلة الامتحانات لتحديد اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال حدوث هذا الأمر.

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى قرابة 757 ألف طالب وطالبة اختباراتهم فى مادتى التربية الدينية واللغة العربية.

ووصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات وسط تأمين من الجهات المختصة والأمن الإدارى فى الإدارات والمديريات التعليمية، كما بدأت غرفة العمليات المركزية فى التواصل مع رؤساء لجان السير للتأكيد على وصول الأسئلة فى موعدها ودخول الطلاب وعدم وجود أى مشكلات تتعلق بسير اللجان.

وبدأت لجنة الامتحان التاسعة صباحا وتنتهى ظهر اليوم ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات اختباراتهم فى 2329 لجنة سير أصلية، بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة.

ووصل إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، 757056 طالبًا وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى 260200 طالبًا وطالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى 21864 طالبًا/طالبة، والزراعى 98775 طالبًا/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالبًا وطالبة.

 


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