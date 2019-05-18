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غدًا.. انطلاق امتحانات مايو لأولى ثانوى إلكترونيا وورقيا

السبت، 18 مايو 2019 09:42 ص
غدًا.. انطلاق امتحانات مايو لأولى ثانوى إلكترونيا وورقيا امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تنطلق غدا الأحد امتحانات الصف الأول الثانوى العام، بشقيها الإلكترونى والورقى، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والذين يؤدون الامتحان إلكترونيا وورقيا، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل.

وأكدت مصادر أن الامتحانات تعقد فى الأساس بشكل إلكترونى بجانب الورقى للمدارس التى لم تكتمل فيها البنية التكنولوجية حتى الآن، موضحة أن كل خطوة فى الامتحانات تتم متابعتها بدقة ويجب على الطلاب أن يستعدوا بشحن أجهزة التابلت وأن يطمئنوا أن الأسئلة سهلة وتقيس الفهم وتمت مراعاة أن امتحانات مايو استكمال لتدريب الطلاب على التجربة، لكنها يحتاج الطالب فيها إلى 50% فى المادة للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى العام.

وأوضحت المصادر أن الأسئلة الورقية جاهزة ووصلت المديريات والإدارات استعدادا للامتحان غدا الأحد، كما ستكون الأسئلة الإلكترونية متاحة خلال تواجد الطلاب داخل اللجان ولن يحتاج الطالب إلى إنترنت.


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