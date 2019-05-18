طلاب الدبلومات الفنية يشيدون بسهولة امتحان العربى: من الكتاب المدرسى

كتب ـ محمود طه حسين

أشاد طلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات بسهولة امتحان اللغة العربية والذى اختبره الطلاب صباح اليوم السبت.

وأكد طلاب مدرسة شبرا الخيمة الثانوية ، إن الأسئلة من داخل الكتاب وواضحة ولا توجد فيها صعوبة، موضحين أن هناك بعض الأجزاء الصعبة التى تميز الطالب الذى يسعى إلى الحصول على مجموع وآخر يرغب فى النجاح فقط.

وقال الطلاب، إن أسئلة الامتحان بسيطة وليست معقدة.

ويؤدى طلاب نظام الخمس سنوات الآن امتحان التربية الدينية بينما يؤدى طلاب نظام الثلاث سنوات امتحان اللغة العربية.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، إنه تم التنبيه على رؤساء لجان السير بضرورة ختم ورقة الأسئلة 3 مرات حتى يتم الوصول إلى أى طالب يحاول تصوير ورقة الأسئلة أو أجزاء منها.

وكانت قد انطلقت اليوم امتحانات شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى قرابة 757 ألف طالب وطالبة اختباراتهم فى مادتى التربية الدينية واللغة العربية.

ووصلت مظاريف الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات وسط تأمين من الجهات المختصة والأمن الإدارى فى الإدارات والمديريات التعليمية، كما بدأت غرفة العمليات المركزية فى التواصل مع رؤساء لجان السير للتأكيد على وصول الأسئلة فى موعدها ودخول الطلاب وعدم وجود أى مشكلات تتعلق بسير اللجان.

وبدأت لجنة الامتحان التاسعة صباحا وتنتهى ظهر اليوم ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات اختباراتهم فى 2329 لجنة سير أصلية، بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة.

ووصل إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، 757056 طالبًا وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى 260200 طالبًا وطالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى 21864 طالبًا/طالبة، والزراعى 98775 طالبًا/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالبًا وطالبة.