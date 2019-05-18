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ضبط 850 هاربا من أحكام وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 18 مايو 2019 01:29 ص
ضبط 850 هاربا من أحكام وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملات أمنيه -أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى ،رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية ،والنقيب محمد النجار، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 850 هاربين من أحكام، منهم 240 حكم جزئي، و 80 حكم مستأنف، و 518 حكم فى غرامات، و 12 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 45 ألف و 475 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

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