ضبط 2390 صاروخ ألعاب نارية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

حررت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، محضر ضد صاحب محل بمدينة الفيوم، عثر بحوزته على 2390 صاروخ ألعاب نارية تمهيدا لبيعها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك خلال حملة شنتها المديرية على المحلات التجارية.

كانت تشكلت حمله اليوم تحت إشراف عبد الفتاح شرف وكيل وزراه تموين الفيوم، وبرئاسه المهندس هشام سعيد مدير عام تموين سنورس، وتم ضبط "٢٣٩٠" صاروخ ألعاب ناريه بأحد المحلات بندر سنورس، وتحرر محضر ضد صاحب المحل

كما تم ضبط نصف طن دقيق بلدى بأحد المخازن بندر سنورس وتحرر محضر ضد صاحب المخبز ، كما تم تحرير العديد من المحاضر المتنوعه منها عدم الإعلان عن الأسعار لدى التجار التموينين ونقص وزن للخبز وإنتاج خبز ناقص للمواصفات، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق .

تمكنت الحملات التموينيه التى شنتها مديرية تموين الفيوم، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة تموين الفيوم، من ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت الحملات برئاسة المهندس حمّاد سالم عطيه مدير عام إداره تموين بندر أول ضبطت "750" كيلو دقيق بلدى بناحية قحافه دار الرماد، وتم تحرير محضر برقم ٤٥٣ جنح امن دوله طوارئ قسم الفيوم أول.

وصرح وكيل وزارة التموين بالفيوم خلال بيان له، أنه يتم تكثيف الحملات التموينيه على الأسواق والمخابز لضبط الدقيق المدعم قبل تهريبه وإنتاج خبز جيد ، كما تم تحرير العديد من المحاضر المتنوعه ما بين عدم الإعلان عن الأسعار لدى تجار التموين ونقص وزن للخبز وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق