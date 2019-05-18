ضبط 22 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بالإسكندرية بداخله أكثر من 22 طن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" فى برج العرب بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، وقيامه بتعبئة أرز مستورد منخفض الجودة ومجهول المصدر داخل عبوات تحمل بيانات تجارية وهمية ، وطرحه للبيع باعتباره أرز بلدى، كما يقوم بتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها اسم تجارى وهمى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط (22,250 طن) من المواد الغذائية عبارة عن (أرز مستورد- دقيق) وجميعها غير مطابق للمواصفات.