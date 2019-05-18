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السبت، 18 مايو 2019 01:20 م
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ضبط 22 طن أرز ودقيق مجهول المصدر بالإسكندرية ..والنيابة تتحفظ عليها

السبت، 18 مايو 2019 01:00 م
ضبط 22 طن أرز ودقيق مجهول المصدر بالإسكندرية ..والنيابة تتحفظ عليها أرز - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 22 طن أرز مستورد مجهول المصدر ودقيق غير مطابق للمواصفات داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، وقيامه بتعبئة أرز مستورد منخفض الجودة ومجهول المصدر داخل عبوات تحمل بيانات تجارية وهمية، وطرحه للبيع بإعتباره أرز بلدى، كما يقوم بتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها اسم تجارى وهمى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول كما تم ضبط كمية قدره 22,250 طن من المواد الغذائية عبارة عن "أرز مستورد- دقيق" وجميعها غير مطابق للمواصفات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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