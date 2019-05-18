video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 1252 هاربا من أحكام وتحصيل 73323 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 18 مايو 2019 01:17 م
ضبط 1252 هاربا من أحكام وتحصيل 73323 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1252 هاربين من احكام، منهم 491 حكم جزئي، و 104 حكم مستأنف، و 644 حكم فى غرامات، و 13 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 73 ألف و 323 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط وتحرير 379 مخالفة فى حملة مرورية بالغربية

ضبط 850 هاربا من أحكام وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

ضبط عاطل سرق طلاب المدارس بالإكراه بالغربية

ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى و25 قطعة حشيش بالغربية

القبض على عاطل سرق مواطنين بالإكراه في الغربية

سقوط عاطل بحوزته 100 تذكرة هيروين وسلاح نارى بطنطا

ضبط 1250 هاربًا من أحكام وسقوط عاطل بحوزته كيلو ونصف حشيش بالغربية

مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام

الغربية

مباحث تنفيذ الاحكام بالغربية

ضبط هاربين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة