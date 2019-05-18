ضبط 1252 هاربا من أحكام وتحصيل 73323 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1252 هاربين من احكام، منهم 491 حكم جزئي، و 104 حكم مستأنف، و 644 حكم فى غرامات، و 13 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 73 ألف و 323 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.