ضبط مصنع حلويات غير مرخص ببرج الغرب غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية حملة على المصانع الغير مرخصة بتعليمات محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية

وتمكنت إدارة تموين برج العرب من ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص، حيث نفذت الإدارة، حملة تموينية تمكنت من ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص، وتم ضبط وتحريز 20 شيكارة سكر، زنة الشيكارة 50 كجم ، 250 كرتونة بكل كرتونة 24 علبة حلويات

برميل جلوكوز عبوة 250 كجم، فتم تحريز الكميات، واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضها على وكيل النائب العام