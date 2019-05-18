ضبط كمية من التليفونات المحمولة ومستحضرات التجميل بجمارك مطار برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهريب كمية من مستحضرات التجميل والتليفونات المحمولة ؛ بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون تنظيم الإتصالات رقم (10)2003. وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد

والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

كانت المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة فلاي دبي القادمة من دبي إشتبه مستور أبوثلاث رئيس الوردية و وليد الشيخ رئيس قسم التعريفة فى الراكب م . م . م مصرى الجنسية

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من السادة إيهاب شوقى ، كمال عبدالحافظ ، محمد صالح فأفادوا بوجود علب وأجسام متماثلة ومتشابهة الكثافة .

وبالعرض على أيمن فوزى مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من السادة : وليد الشيخ رئيس قسم التعريفة ، عادل متولى ، أحمد جمال ، خالد عبد العزيز ، وسعيد محمود مأمورى الجمارك . تحت اشراف مستور أبوثلاث ، ماهر عبدالغنى رؤساء الوردية وبحضور هلال الغزالي مكافحة تهريب وسارى عبدالحليم أمن جمركى

حيث تبين وجود 107 علبة مستحضر تجميل بداخلها (مسكرة تصحيح حواجب وأى لينر) ؛ موزعة ومخفاة بين طيات الملابس . وبتفتيش الراكب ذاتياً تم ضبط عدد 19 تليفون محمول ماركة آيفون ؛ مخفاه أسفل كمر البنطلون ملاصقه لجسمه.

وفى المحاولة الثانية على ذات رحلة الطيران أشتبه ماهر عبد الغنى رئيس الوردية وعادل متولى مأمور الحركة فى الراكب "م.م.أ" مصرى الجنسية

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة أفادوا بوجود علب وأجسام متماثلة ومتشابهة الكثافة .

وتم تكليف اللجنة الجمركية السابقة، لتفتيش أمتعته فتبين وجود 104 علبة مستحضر تجميل بداخلها (مسكرة تصحيح حواجب وأى لينر)، موزعة ومخفية بين طيات الملابس وبتفتيش الراكب ذاتياً تم ضبط عدد 4 تليفون محمول ماركة أى فون مخفاه أسفل كمر البنطلون ملاصقه لجسم الراكب وقدرت قيمة المضبوطات بـ 230 ألف و760 جنيه .

قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 28 و29 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات المشرف على المنطقة الجمركية الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.