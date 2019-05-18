ضبط عاطل هارب من 30 سنة سجن بالعاشر من رمضان

تمكنت قوة مُكبرة من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الملازم أول هشام نجم، من ضبط عاطلًا؛ هاربًا من أحكام قضائية عقوبتها 30 سنة سجن؛ وذلك حال مروره بالقرب من الكول الأمنى الموجود أسفل كوبرى "56" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوى، بدائرة القسم.

تلقى اللواء إيهاب لمعى، حكمدار جنوب مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بتمكن الملازم أول هشام نجم، قائد الكول الأمنى الموجود أسفل كوبرى "56" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوى، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، من ضبط "ك.م.م" عاطل، مُقيم بشبرا الخيمة؛ هارب من حكم بالسجن 5 سنوات فى القضية رقم 3979 جنايات بولاق لسنة 2011 "تجارة مُخدرات"، وحكم بالسجن الؤبد فى القضية رقم 4901 جنايات الأزبكية لسنة 2012 "سرقة بالإكراه".

تم التحفظ على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.