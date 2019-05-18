ضبط صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "الزهرة الزرقاء" الخاصة بغسل الملابس، باستخدام مواد مجهولة المصدر، وضبط بحوزته 77 كيلو من المنتجات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضابط مباحث التموين بالجيزة، إلى تصنيع "عيسى.ز" صاحب مصنع ( زهرة زرقاء ) بدون ترخيص بأبو النمرس، منتج الزهرة من مستلزمات وخامات رديئة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام، وتعبئتها فى عبوات تحمل علامة تجارية مقلدة.

بمداهمة المصنع تم القبض على مالكه، وبحوزته 77 كيلو من المنظفات الصناعية المغشوشة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.