ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 2 كيلو حشيش وبندقيتان وكيلو أفيون بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط تاجرى مخدرات أثناء اختبائهما داخل منزل بجوار منطقة زراعية بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

كان اللواء مجدى القاضى تلقى إخطارا يفيد صبط ضبط كلا من عدلى.ك، وأحمد.ح من قرية بخانس التابعة مركز أبو تشت أثناء اختبائهما فى منزل بجوار الزراعات وبحوزتهما 2 بندقية آلية و5 خزن بندقية آلى و120 طلقة نارية من نفس العيار و2 كيلو حشيش وكيلو أفيون و10 أكياس من الشابو المخدر و200 ألف جنيه.

تم تحرير محضر، وباشرت النيابة التحقيقات.