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صور .. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

السبت، 18 مايو 2019 11:57 ص
صور .. وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد لجان الامتحانات
الإسكندرية - جاكلين منير
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تفقد مصطفى العجمى وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، امتحانات الدبلومات الفنية (زراعى، صناعى، تجارى، فندقى، مزدوج، ومهنى ) حيث بدأت الامتحانات النظرية اليوم السبت، بامتحان مادتى التربية الدينية واللغة العربية على الترتيب. 

وبدأ العجمى جولته التفقدية بزيارة لجنة الشهيد إسماعيل فهمى الصناعية العسكرية بإدارة الجمرك، رفقة عبد العاطى التمساح مدير عام الإدارة ثم تفقد لجنة الورديان الصناعية بنات بإدارة غرب، رفقة همت أبو كيلة مدير عام الإدارة، ولجنة محمد على الزخرفية بإدارة وسط، وإتسمت اللجان بالإنضباط وحظر الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين والمراقبين ووجود تعليمات واضحة باللجان ووجود الجداول ودليل اللجان فى أماكن واضحة .

ومن جهته أشار عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى، أن عدد المتقدمين بلغ 23062 طالبا على النحو التالى (11816 للتعليم الصناعى، 1452 للتعليم الزراعى، و9794 للتعليم التجارى والفندقى) ويؤدون امتحاناتهم أمام 69 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وتم تجهيز 25 استراحة للسادة الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بمتوسط ثلاث استراحات بكل إدارة، وتم توفير سبل الراحة بها من أسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياة وأجهزة تليفزيون وريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية .

وتستمر الامتحانات حتى الثلاثين من مايو الجارى مع وجود راحة أسبوعية كل ثلاثاء وفق الجداول المعلنة من الوزارة . 

 

 

وكيل تعليم الإسكندرية (1)
وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد لجان الامتحانات 
 
وكيل تعليم الإسكندرية (2)
وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد لجان الامتحانات 
 
وكيل تعليم الإسكندرية (3)
وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد لجان الامتحانات 

 

 

 


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