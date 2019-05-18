صور.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

أسيوط - محمود عجمى

بدأت اليوم السبت، أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، والتى تنتهى بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام.

وتفقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، يرافقه عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدارس "الخياط الإعدادية ومدرسة عبدالله النديم الإبتدائية ".

واطمأن وكيل الوزارة من المقدرين بلجنة مدرسة الخياط الإعدادية حيث يتم تصحيح أوراق إجابات مادة الرياضيات على خلو أسئلة امتحان "الجبر "من التعقيد وأنه فى مستوى الطالب المتوسط ، كما تبين حصول أعداد كبيرة من الطلاب على الدرجات النهائية.

وطالب" فتحى "المعلمين بضرورة التأنى فى عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة ، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، مؤكدا حرص الوزارة ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين على تلبية احتياجات المعلمين ومقدرى الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وقال وكيل الوزارة أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح فى جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

وأشار عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام إلى إن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات تمهيدًا لإعداد النتيجة النهائية وعرضها على المحافظ لاعتمادها

وأوضح أسامة البولاقى رئيس لجنة الإدارة بامتحانات الشهادة الإعدادية، أن أعمال التصحيح تتم فى 4 مدارس وهى "مدرسة الخياط الإعدادية بنات، والثانوية التجارية للبنات، الإمام على بن أبى طالب الابتدائية، عبدالله النديم "

وأضاف "البولاقى " أن أعمال التصحيح بدأت منذ اليوم السبت وتنتهى بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام، مشيرا إلى أن عدد المعلمين المشاركين فى أعمال التصحيح بلغوا (2123) معلما إضافة لموجه عام لكل مادة وآخر لكل غرفة كما بلغ عدد الإداريين المشاركين فى أعمال التصحيح قرابة (160) إداريا.

يُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2018/2019.



جولة وكيل تعليم أسيوط بلجان الكنترول



جولة وكيل تعليم أسيوط بلجان الكنترول



جولة وكيل تعليم أسيوط بلجان الكنترول



جولة وكيل تعليم أسيوط بلجان الكنترول



جولة وكيل تعليم أسيوط بلجان الكنترول



جولة وكيل تعليم أسيوط بلجان الكنترول