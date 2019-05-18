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صور.. نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ تنظم حفل إفطار جماعى

السبت، 18 مايو 2019 08:52 م
صور.. نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ تنظم حفل إفطار جماعى
كفر الشيخ_ محمد سليمان
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أقامت نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ، إفطارا جماعيا، حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وبحضور القمص صوائيل لبيب راس كاهن كنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ، عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وجورج سمير عضو بيت العائلة المصرية.

قال الدكتور حسن حلمى محمد، نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، إنه يطالب بتكليف خريجى كليات الطب البيطرى وتدريبهم للاستفادة منهم فى حماية المواطن المصرى من الأمراض المشتركة وزيادة كفاءة المواطن بالتغذية الصحية وزيادة الإنتاج.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، تم دراسة مشروع تدريب الطبيب البيطرى لتشغيله بتكليف مواز فى العيادات البيطرية وشركات الإنتاج الحيوانى الخاصة وتم تفعيله، وسيبدأ فى تفعيل المشروع فى مطلع شهر يوليو المقبل دون تكليف ميزانية الدولة أى مليم، وسيتم تفعيل المشروع فى بقية المحافظات تباعا.

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