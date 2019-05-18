صور.. مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة للمطالبة بانتخابات مبكرة

فيينا /أ ش أ/

نظم نحو 5 آلاف شخص من توجهات حزبية مختلفة، مظاهرة اليوم السبت، أمام مقر الحكومة النمساوية بالعاصمة "فيينا" للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى البلاد.

جاء ذلك على خلفية الكشف عن فضيحة سياسية كبيرة هزت الائتلاف الحكومى وتورط فيها نائب المستشار ورئيس حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه فى تلقى أموال مشبوهة من سيدة أعمال روسية لدعم حزب مقابل تسهيلات للحصول على صفقات فى النمسا.

وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك مايرهوفر - فى تصريح اليوم - إن المتظاهرين رددوا بعض الشعارات المناوئة للحكومة بصوت مرتفع مع المطالبة باستقالة مستشار النمسا سباستيان كورتس.

وشارك فى المظاهرة أحزاب الاشتراكى والخضر ونويس والعديد من مرشحى انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى 26 مايو الجاري.



مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة



مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة



مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة



مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة



مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة



مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة