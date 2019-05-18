video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة للمطالبة بانتخابات مبكرة

السبت، 18 مايو 2019 05:18 م
صور.. مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة للمطالبة بانتخابات مبكرة مظاهرات فى النمسا
فيينا /أ ش أ/
إضافة تعليق

نظم نحو 5 آلاف شخص من توجهات حزبية مختلفة، مظاهرة اليوم السبت، أمام مقر الحكومة النمساوية بالعاصمة "فيينا" للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى البلاد.

جاء ذلك على خلفية الكشف عن فضيحة سياسية كبيرة هزت الائتلاف الحكومى وتورط فيها نائب المستشار ورئيس حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه فى تلقى أموال مشبوهة من سيدة أعمال روسية لدعم حزب مقابل تسهيلات للحصول على صفقات فى النمسا.

وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك مايرهوفر - فى تصريح اليوم - إن المتظاهرين رددوا بعض الشعارات المناوئة للحكومة بصوت مرتفع مع المطالبة باستقالة مستشار النمسا سباستيان كورتس.

وشارك فى المظاهرة أحزاب الاشتراكى والخضر ونويس والعديد من مرشحى انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى 26 مايو الجاري.

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة (1)
مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة

 

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة (2)
مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة

 

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة (3)
مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة

 

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة (4)
مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة

 

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة (5)
مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة

 

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة (6)
مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة

 

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة (7)
مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

وزير داخلية النمسا: راضون عن الانخفاض المستمر فى عدد طلبات اللجوء

بعد النمسا.. ألمانيا تفكر بحظر الحجاب فى المدارس الابتدائية

النمسا

أخبار النمسا

مظاهرات فى النمسا

انتخابات مبكرة فى النمسا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة