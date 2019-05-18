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صور.. مظاهرات ضد حكومة نيكاراجوا.. وتنديد بمقتل مواطن أمريكى بالسجن

السبت، 18 مايو 2019 09:44 ص
صور.. مظاهرات ضد حكومة نيكاراجوا.. وتنديد بمقتل مواطن أمريكى بالسجن مظاهرة ضد الحكومة فى نيكاراجوا
كتب محمد رضا
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اندلعت مظاهرة جديدة فى شوارع ماناجوا عاصمة نيكاراجوا ضد رئيس الحكومة دانييل أورتيجا، واحتشد المتظاهرون أمام كاتدرائية العاصمة رافعين أعلام الدولة ولافتات معارضة للحكومة، وهى المظاهرات المتجددة على مدار عام كامل، حيث انطلقت شرارتها الأولى فى أواخر شهر أبريل من العام 2018.

تنديد بمقتل مواطن أمريكى فى سجون نيكاراجوا
تنديد بمقتل مواطن أمريكى فى سجون نيكاراجوا

 

وتزامن مع تلك المظاهرات، وقفات احتجاجية أخرى أمام سفارة نيكاراجوا، فى سان خوسيه، فى كوستاريكا، حيث ندد المتظاهرون بمقتل المواطن الأمريكى إدى مونتيس، فى إطلاق نار فى سجن بالقرب من العاصمة ماناجوا، وذلك بعد اعتقاله فى مايو من العام الماضى خلال شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى نيكاراجوا، ورفع المتظاهرون صور المواطن الأمريكى المقتول، وأعلام نيكاراجوا والشعارات المعارضة للحكومة.

تنديدات ضد رئيس حكومة نيكاراجوا
تنديدات ضد رئيس حكومة نيكاراجوا

 

ويذكر أن آلاف المواطنين فى نيكاراجوا، شاركوا، فى أبريل الماضى، فى مسيرة اطلقوا عليها اسم "موكب الشموع" احتفالا بالذكرى السنوية الأولى للاضطرابات التى وقعت فى بلدهم ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيجا، فى سان خوسيه، بكوستاريكا.

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 أبريل من العام الماضى، بقرار الحكومة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعى. وعلى الرغم من سحب هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضب الشعبى بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون اروتيجا وزوجته التى تشغل منصب نائب الرئيس.

علم نيكاراجوا خلال مظاهرات ضد الحكومة
علم نيكاراجوا خلال مظاهرات ضد الحكومة

 

متظاهر يحمل صورة المواطن الأمريكى
متظاهر يحمل صورة المواطن الأمريكى

 

متظاهر يهتف ضد حكومة نيكاراجوا
متظاهر يهتف ضد حكومة نيكاراجوا

 

متظاهرة تحمل ابنتها خلال مسيرة ضد حكومة نيكاراجوا
متظاهرة تحمل ابنتها خلال مسيرة ضد حكومة نيكاراجوا

 

متظاهرة تحمل صورة المواطن الأمريكى المقتول فى نيكاراجوا
متظاهرة تحمل صورة المواطن الأمريكى المقتول فى نيكاراجوا

 

متظاهرة ملثمة فى مسيرة ضد حكومة نيكاراجوا
متظاهرة ملثمة فى مسيرة ضد حكومة نيكاراجوا

 

مسيرة فى نيكاراجوا ضد الحكومة
مسيرة فى نيكاراجوا ضد الحكومة

 

مظاهرات ضد حكومة نيكاراجوا
مظاهرات ضد حكومة نيكاراجوا

 

مظاهرة أمام سفارة نيكاراجوا فى كوستاريكا
مظاهرة أمام سفارة نيكاراجوا فى كوستاريكا

 

هتافات تشعل حماس المتظاهرين ضد حكومة نيكاراجوا
هتافات تشعل حماس المتظاهرين ضد حكومة نيكاراجوا

 

هتافات للتنديد بمقتل مواطن أمريكى فى سجون نيكاراجوا
هتافات للتنديد بمقتل مواطن أمريكى فى سجون نيكاراجوا

 


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