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صور.. محافظة مطروح تُسلم هدية الرئيس السنوية لأهالى واحة "جارة أم الصغير"

السبت، 18 مايو 2019 08:20 م
صور.. محافظة مطروح تُسلم هدية الرئيس السنوية لأهالى واحة "جارة أم الصغير" الأهالى
مطروح – حسن مشالي
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سلم المهندس تامر سعيد سكرتير عام محافظة مطروح نائباً عن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، هدية السيد رئيس الجمهورية السنوية لأهالى واحة جارة أم الصغير، من المواد الغذائية، مع حلول شهر رمضان الكريم، وتقع الواحة الصغيرة  على بعد 300 كيلومتر فى عمق الصحراء جنوب شرقى مدينة مرسى مطروح.

وقالت المحافظة فى بيان تتضمن هدية رئيس الجمهورية، لأهالى قرية جارة أم الصغير، وعددهم 682 أسرة،  هذا العام 700 كرتونة رمضانية و5 أطنان دقيق، بالإضافة إلى مبالغ مالية و 2"عجل" لذبحهما وتوزيع لحومها على الأهالى .

وتفقد سكرتير عام محافظة مطروح، مولد الكهرباء بالقرية، ووجه بتوفير الكهرباء، على مدار 24 ساعة ، واستمع لمطالب الأهالى مؤكدا على دراسة جميع المطالب وتلبيتها  .

ومن جانبهم تقدم أهالى القرية بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، على رعايته واهتمامه بكافة أبناء الوطن، وبالشكر لمحافظ مطروح، على جهوده واهتمامه ورعايته لأهالى القرية  وحرصه على تقديم هدية السيد رئيس الجمهورية. 

 رافق سكرتير عام محافظة مطروح خلال توزيع هدية رئيس الجمهورية على أهالى قرية جارة أم الصغير، اللواء وفائى  الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة ومديرى الإدارات المعنية بالمحافظة. 

 

 

أهالى واحة جارة أم الصغير (1)
 
أهالى واحة جارة أم الصغير (2)
 
أهالى واحة جارة أم الصغير (3)
 
أهالى واحة جارة أم الصغير (4)
 
أهالى واحة جارة أم الصغير (5)
 
 
 
أهالى واحة جارة أم الصغير (7)
 
أهالى واحة جارة أم الصغير (8)
 
أهالى واحة جارة أم الصغير (9)
 
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