video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 02:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية أبرز ساحات ليالى رمضان بالشرقية

السبت، 18 مايو 2019 02:00 ص
صور.. قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية أبرز ساحات ليالى رمضان بالشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

تعد ساحات قصور وبيوت الثقافة أبرز أماكن تجمعات للأهالى للاستماع بالليالى رمضان، والتى تقدم برامج حافلة من العروض الفنية والثقافية والمسابقات، بالإضافة إلى الخيم الرمضانية التى تقيمها النوادى الاجتماعية والكافيهات .

قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية (4)

مع دقات الساعة الثامنة من كل يوم يشهد قصر ثقافة الزقازيق توافد المواطنين من مختلف الفئات والأعمار، لحضور العروض الفنية التى تقدم بالمجان للمواطنين، ففى كل يوم يقدم عرضا منها فرقة الفنون الشعيبة والإنشاد الدينى والموسيقى العريبة والذين قدموا عروضا لاقت استحسان الجمهور، كما نظمت لقاءات توعوية لعلماء الأزهر والأوقاف لنشر مبادئ الدين الصحيح ومواجهة التطرف الفكرى والدينى

قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية (1)

وأوضح أحمد سامى خاطر مدير فرع الثقافة بالشرقية، أن احتفالات الليالى الرمضانية المقامة خلال الشهر الكريم تشمل تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، مشيراً إلى تنفيذ أنشطة متنوعة ما بين العروض الفنية والأمسيات الأدبية والمسابقات الثقافية والفنية والمعارض التشكيلية والورش الفنية للأطفال والعروض المسرحية والابتهالات الدينية وتكريم رموز وشخصيات عامة، لافتاً إلى أن جميع الأنشطة المنفذة متنوعة وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية من أبناء المحافظة.

وأقامت النوادى الاجتماعية خيمات الرمضانية، منها نادى الشرقية الرياضى والمصرية بلازا، التى تقدم عروض فنية ومشروبات للحاضرين، وكذلك خيمات السياحية مثل خيمة المعز وغيرها من الخاميات وعروض التى تقدمها الكافيهات الخاصة طول الشهر وتجذب المواطنين حوالها لقضاء ليالى رمضان.

 
قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية (2)
 
قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية (5)
 

 

قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية (6)
 

 

قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية (7)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إنشاد دينى ومسرح عرائس للأطفال فى الليلة الخامسة من ليالى رمضان بمطروح

صور.. عروض فرقة الفنون الشعبية لذوى الاحتياجات فى ليالى رمضان ببنى سويف

شاهد.. "المولوية" وعامر التونى يضيئان ليالى رمضان فى الفسطاط

قصة صور.. نجوم الرياضة فى ليالى رمضان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظا

اخبار مصر

مصر اخبار مصر اليوم الشرقية

قصر ثقافة الزقازيق

ليالي رمضان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

فيديو.. الرئيس السيسى: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

زيادة المكون المحلى و تدعيم الصناعات الوطنية ..الدولة تحتاج إلى استراتيجية صناعية كبرى تنهض بالبلاد مثل الملابس والبتروكيماويات والحديد.. الهدف تحقيق معدل نمو صناعى بنسبة 10% ولا نريد حلولا صناعية شكلية

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

النصف الآخر 12.. أليدا وجيفار قصة حب ثورية بين مناضلين أسفرت عن 4 أبناء.. المقاومة الكوبية جمعت أشهر ثائر فى العصر الحديث بزوجته.. لم يثق بها فى البداية وأعتقد أنها تتجسس عليه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي والداخلية

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور..ثبوت ارتكاب قائد السيارة حادث مروري

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة