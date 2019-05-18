صور.. قصر الثقافة والخيم والنوادى الاجتماعية أبرز ساحات ليالى رمضان بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

تعد ساحات قصور وبيوت الثقافة أبرز أماكن تجمعات للأهالى للاستماع بالليالى رمضان، والتى تقدم برامج حافلة من العروض الفنية والثقافية والمسابقات، بالإضافة إلى الخيم الرمضانية التى تقيمها النوادى الاجتماعية والكافيهات .

مع دقات الساعة الثامنة من كل يوم يشهد قصر ثقافة الزقازيق توافد المواطنين من مختلف الفئات والأعمار، لحضور العروض الفنية التى تقدم بالمجان للمواطنين، ففى كل يوم يقدم عرضا منها فرقة الفنون الشعيبة والإنشاد الدينى والموسيقى العريبة والذين قدموا عروضا لاقت استحسان الجمهور، كما نظمت لقاءات توعوية لعلماء الأزهر والأوقاف لنشر مبادئ الدين الصحيح ومواجهة التطرف الفكرى والدينى

وأوضح أحمد سامى خاطر مدير فرع الثقافة بالشرقية، أن احتفالات الليالى الرمضانية المقامة خلال الشهر الكريم تشمل تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، مشيراً إلى تنفيذ أنشطة متنوعة ما بين العروض الفنية والأمسيات الأدبية والمسابقات الثقافية والفنية والمعارض التشكيلية والورش الفنية للأطفال والعروض المسرحية والابتهالات الدينية وتكريم رموز وشخصيات عامة، لافتاً إلى أن جميع الأنشطة المنفذة متنوعة وتتناسب مع مختلف الفئات العمرية من أبناء المحافظة.

وأقامت النوادى الاجتماعية خيمات الرمضانية، منها نادى الشرقية الرياضى والمصرية بلازا، التى تقدم عروض فنية ومشروبات للحاضرين، وكذلك خيمات السياحية مثل خيمة المعز وغيرها من الخاميات وعروض التى تقدمها الكافيهات الخاصة طول الشهر وتجذب المواطنين حوالها لقضاء ليالى رمضان.















