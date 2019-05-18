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صور.. سقوط أمطار على المسجد الحرام.. والمعتمرون يوثقون اللحظات

السبت، 18 مايو 2019 05:37 م
صور.. سقوط أمطار على المسجد الحرام.. والمعتمرون يوثقون اللحظات تساقط الأمطار فى المسجد الحرام
كتب إيمان حنا ووكالات
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شهد المسجد الحرام تساقط زخات من المطر الخفيف على زوار المسجد الحرام، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقام قاصدو الحرم المكى الشريف، باستغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله مع نزول المطر فى مشهد روحانى مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التى تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وتسابق المعتمرون وزوار المسجد الحرام إلى توثيق تلك المشاهد، كما بذلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى جهودًا كبيرة فى عملية إزالة بقايا مياه الأمطار وتطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته ، حيث وفرت أكثر من ألْفَى عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة ، يعملون على أربع فترات.

وتمت عملية تنظيف المسجد الحرام بدون أى إعاقة تُجاه قاصدى ومرتادى البيت العتيق ، فيما تمت عملية نظافة صحن المطاف فى 30 دقيقة فقط وبطريقة فنية عالية وفائقة وسط كثافة بشرية عالية.

تساقط الأمطار فى المسجد الحرام (2)
تساقط الأمطار فى المسجد الحرام

 

تساقط الأمطار فى المسجد الحرام (3)
تساقط الأمطار فى المسجد الحرام 

 

تساقط الأمطار فى المسجد الحرام
تساقط الأمطار فى المسجد الحرام

 


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