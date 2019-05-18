صور.. سفير مصر بأستراليا يقيم مأدبة إفطار لأبناء الجالية بمنزله

كتب هاشم الفخرانى

أقام السفير محمد خيرت، سفير مصر بأستراليا، مأدبة إفطار لأبناء الجالية المصرية، وذلك بمنزله بالعاصمة كانبرا، بمشاركة أبناء الجاليات العربية المقيمة فى أستراليا.

كما حضر حفل الإفطار سفير لبنان ميلاد رعد وحرمه رولا عازر، وسفير دولة الكويت منذر العيسي والسفير الليبي السابق مصباح الليفى وزوجته، كما حضرت مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين المقيمن بأستراليا.

ورحب السفير "خيرت" وحرمه د. أمنية نجم بالضيوف، وهنأهم بقدوم الشهر الكريم، وعقب الإفطار تبادل أطراف الحديث مع أبناء الجالية وسط أجواء عائلية ورمضانية.



أبناء الجاليات المصرية والعربية فى منزل السفير



السفير خيرت يرحب بالضيوف



السفير وحرمه د. أمنية نجم