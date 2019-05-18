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صور.. رئيس وزراء أستراليا وزعيم المعارضة يدليان بصوتهما فى الانتخابات التشريعية

السبت، 18 مايو 2019 08:49 ص
صور.. رئيس وزراء أستراليا وزعيم المعارضة يدليان بصوتهما فى الانتخابات التشريعية بيل شورتن زعيم المعارضة الأسترالى وزوجته
كتب محمد رضا
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شارك رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، صباح اليوم السبت، فى الانتخابات التشريعية للبلاد، حيث أدلى بصوته وبرفقته زوجته جينى، فى مدرسة ليلى بيلى العامة، فى العاصمة سيدنى، وجاء ذلك فور فتح مراكز الاقتراع فى أستراليا أبوابها لبدء الانتخابات التشريعية التى ترجح فيها كفة المعارضة العمالية بشكل طفيف.

كما شارك  زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن وزوجته كلوى، بالإدلاء بأصواتهما فى مدرسة Moonee Ponds West  الابتدائية فى ملبورن، وعقب التصويت، وقفا جنبًا إلى جنب لتناول إفطارهما أمام مقر لجنة التصويت، الأمر الذى رصدته كاميرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

رئيس الوزراء الأسترالي السابق تونى أبوت
رئيس الوزراء الأسترالي السابق تونى أبوت

 

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزوجته يدليان بصوتهما
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزوجته يدليان بصوتهما

 

كذلك شارك فى التصويت بالانتخابات التشريعية الأسترالية، زعيم الخضر الأسترالى ريتشارد دى ناتالى، حيث أدلى بصوته فى لجنته الانتخابية فى ملبورن، إضافة إلى ذلك أدلى رئيس الوزراء الأسترالى السابق تونى أبوت، بصوته فى مدرسة فورستفيل العامة، فى سيدنى.

وكانت مراكز الاقتراع فى أستراليا، فتحت أبوابها، صباح اليوم، لبدء الانتخابات التشريعية التى ترجح فيها كفة المعارضة العمالية بشكل طفيف، وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أنه يتوجب على نحو 17 مليون ناخب أسترالى اختيار ممثليهم، فيما تمنح الاستطلاعات تقدما طفيفا لحزب العمال على المحافظين الحاكمين منذ ستة أعوام.

وخلال 48 ساعة هذا الأسبوع قطع رئيس الوزراء المنتهية ولايته سكوت موريسون مسافة ثمانية آلاف كم - أى المسافة بين باريس وبكين - للقاء الناخبين، ومن مدينة سيدنى (جنوب شرق)، كثف موريسون وخصمه الرئيسى العمالى بيل شورتن التنقلات لإقناع الناخبين الأكثر ترددا.

زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن وزوجته كلوي أمام صندوق الاقتراع
زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن وزوجته كلوي أمام صندوق الاقتراع

 

زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن وزوجته كلوي يأكلان السندوتشات عقب التصويت
زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن وزوجته كلوي يأكلان السندوتشات عقب التصويت

 

زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن وزوجته كلوي يدليان بصوتهما
زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن وزوجته كلوي يدليان بصوتهما

 

طابور الناخبين أمام لجان الاقتراع فى أستراليا
طابور الناخبين أمام لجان الاقتراع فى أستراليا

 

زعيم الخضر الأسترالي ريتشارد دي ناتالي
زعيم الخضر الأسترالي ريتشارد دي ناتالي

 

الناخبون يشاركون فى الانتخابات التشريعية الاسترالية
الناخبون يشاركون فى الانتخابات التشريعية الاسترالية

 

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يدلى بصوته
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يدلى بصوته

 

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

 


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