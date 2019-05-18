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صور.. رئيس حماية المستهلك يقود غرفة عمليات الجهاز لحل شكاوى المواطنين

السبت، 18 مايو 2019 11:41 م
صور.. رئيس حماية المستهلك يقود غرفة عمليات الجهاز لحل شكاوى المواطنين رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز
كتب مدحت وهبة
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حرص اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ،على التواجد داخل غرفة عمليات شكاوي جهاز حماية المستهلك على مدار اليوم وكذلك وقت الإفطار مع العاملين بمقر الجهاز لمتابعة اليات تلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها وسط فرحة من العاملين على حرص رئيس الجهاز فى التواجد واصراره على الافطار معهم وقت العمل.


وقامت غرفة عمليات شكاوي جهاز حماية المستهلك بتلقى ما يقرب من 700 شكوى من المواطنين  منذ صباح اليوم وحتى  الساعة 8 مساء متنوعة، مابين سلع وأجهزه كهربائيه وخدمات  وسيارات منهم 54 شكوى وقت الإفطار، حيث يقوم يقوم العاملين لدى الجهاز باستقبال الشكاوى، وتحويلها الى الإدارات المختصة وفقا لكل نوع شكوى، وتتواصل الإدارات مع الجهات والشركات المشكو فى حقتها لحل الشكاوى، وإعادة حقوق المواطنين بعد فحص الشكاوى


 

رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (2)
رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (2)

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتناول الإفطار مع العاملين فى الجهاز (1)
رئيس جهاز حماية المستهلك يتناول الإفطار مع العاملين فى الجهاز (1)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك يتناول الإفطار مع العاملين فى الجهاز (2)
رئيس جهاز حماية المستهلك يتناول الإفطار مع العاملين فى الجهاز (2)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (3)
رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (3)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (4)
رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (4)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (5)
رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (5)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (6)
رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (6)

 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (1)
رئيس جهاز حماية المستهلك داخل غرفة عمليات شكاوى الجهاز (1)

 


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رئيس حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

غرفة عمليات الجهاز

شكاوى المواطنين

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