صور.. حملة لإزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين بسوق جديد بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت شارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت الحملة عن رفع 220 طن قمامة وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين.

كما أسفرت الحملة عن تسكين عدد من الباعة الجائلين بسوق الكنيسة الحضارى بنهاية الشارع، والذى يبلغ مساحته حوالى 10 آلاف متر وبه حوالى 400 باكية، وتم التنبيه عليهم بعدم تكرار الوقوف خارج السوق والالتزام بأماكن البيع المحدده لهم.

كما تمت إزالة سوق الخضر والفاكهه أسفل كوبرى الطالبية والذى كان له أكبر الأثر في تسيير الحركة المرورية بالمكان، ولاقى ذلك استحسانا من كل المواطنين من قاطنى الشوارع المحيطة، نظراً لما كان يسببه السوق من ازدحام مرورى وإعاقة لحركة سير المواطنين المترجلين، فضلا عن المشاحنات بين البائعين.

حملة لرفع الاشغالات بالطالبية

جانب من الحملة



حملة لرفع الاشغالات بالطالبية



جانب من حملة رفع الاشغالات بالطالبة

الحملة