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صور.. انطلاق احتفالات البوذيين فى نيبال بذكرى ميلاد بوذا

السبت، 18 مايو 2019 09:09 ص
صور.. انطلاق احتفالات البوذيين فى نيبال بذكرى ميلاد بوذا احتفالات ذكرى ميلاد بوذا فى نيبال
كتب محمد رضا - تصوير رويترز
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انطلقت احتفالات البوذيين فى نيبال، اليوم السبت، بذكرى ميلاد بوذا، وهو اليوم المعروف لديهم أيضًا بـ"يوم فيساك"، حيث أضاء الرهبان البوذيين الشموع ابتهاجًا بهذا اليوم، فى بوداناث ستوبا فى كاتماندو.

واحتفالات البوذيين فى نيبال بـ"يوم فيساك"، تتضمن العديد من الطقوس منها إضافة الفوانيس، إضافة إلى إضاءة الرهبان البوذيين الشموع أثناء انتظارهم لتلقى الزكاة خلال ذكرى ميلاد بوذا، حيث تجمع تلك الأموال فى أوانى خاصة داخل المعابد.

احتفالات فى نيبال بذكرى ميلاد بوذا
احتفالات فى نيبال بذكرى ميلاد بوذا

 

الرهبان البوذيون فى نيبال يجمعون الزكاة بذكرى ميلاد بوذا
الرهبان البوذيون فى نيبال يجمعون الزكاة بذكرى ميلاد بوذا

 

الرهبان البوذيون يحتفلون بذكرى ميلاد الإله بوذا
الرهبان البوذيون يحتفلون بذكرى ميلاد الإله بوذا

 

أموال الزكاة فى ذكرى ميلاد بوذا
أموال الزكاة فى ذكرى ميلاد بوذا

 

رجل يصلى فى ذكرى ميلاد بوذا
رجل يصلى فى ذكرى ميلاد بوذا

 

رهبان معبد بوذا فى نيبال
رهبان معبد بوذا فى نيبال

 

سيدة تصلى فى معبد الإله بوذا بنيبال
سيدة تصلى فى معبد الإله بوذا بنيبال

 

صورة للإله بوذا فى معبد بنيبال
صورة للإله بوذا فى معبد بنيبال

 

طفل يشارك فى احتفالات يوم ميلاد بوذا بنيبال
طفل يشارك فى احتفالات يوم ميلاد بوذا بنيبال

 

طفل يصلى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا
طفل يصلى احتفالا بذكرى ميلاد بوذا

 

 

 

 


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