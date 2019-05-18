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صور.. انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية

السبت، 18 مايو 2019 02:48 م
صور.. انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية سقوط سيارة فى ترعة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ محمد أبو عوض
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سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بجوار فندق سياحى بمنطقة الهرم، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة.

 

 


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سقوط سيارة بترعة المريوطية

انتشال سيارة من الترعة

الحماية المدنية بالجيزة

فندق سياج بالهرم

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