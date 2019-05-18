صور.. انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية

كتب عبد الرحمن سيد ـ محمد أبو عوض

سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بجوار فندق سياحى بمنطقة الهرم، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة.