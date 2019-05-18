صحيفة سعودية: حريق بفندق فى المدينة المنورة وإخلاء 35 نزيلاً

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أخلت فرق الدفاع المدنى بالمملكة العربية السعودية 35 نزيلاً من فندق فى المنطقة المركزية بالمدينة المنورة عقب نشوب حريق محدود فى مدخنة مطعم الفندق، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.



وقال المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهنى: نلقت عمليات الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة فجر اليوم بلاغاً عن حادث حريق محدود فى مدخنة مطعم بالدور الثالث بفندق بالمنطقة المركزية مكون من ثلاثة عشر دوراً، حيث تمت السيطرة على الحادث واخماده بدون اصابات ولله الحمد وإخلاء 35 نزيلا احترازياً وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.