صحيفة: حروب ترامب التجارية لم تسبب كارثة لكنها تؤثر سلبا على الأسواق

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على تأثير الحروب التجارية التى يقودها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد العالمى، وقالت إنه رغم قراراته التجارية المتسرعة التى تؤثر سلبا على الأسواق، إلا أنه من الصعب التكهن بتأثير تلك القرارات حتى الآن على الاقتصاد العالمى.

وأوضحت فى افتتاحيتها أن المستثمرين على حق فى قلقهم من تصاعد القرارات التجارية العنيفة التى يتبناها البيت الأبيض، حيث أن فكرة أن الاقتصاد العالمي أصبح في يد سياسيين لا يأبهون بكيفية سير العمليات التجارية تجعل الأسواق تتأثر سلبيا، مشيرة إلى أنه لا فائدة من محاولة التكهن بالدوافع وراء قرارات الرئيس الأمريكى، ولكن المستثمرين مضطرون إلى التعامل مع هذا الواقع الصعب.

وأضافت "فايننشال تايمز"أن الرئيس الأمريكى غير رأيه هذا الأسبوع بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين. وأصيبت الأسواق التى كانت تتوقع إنجاز الاتفاق بصدمة كبيرة، فتراجعت الأسعار فى البورصات الدولية تراجعا حادا.