video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: حروب ترامب التجارية لم تسبب كارثة لكنها تؤثر سلبا على الأسواق

السبت، 18 مايو 2019 03:24 م
صحيفة: حروب ترامب التجارية لم تسبب كارثة لكنها تؤثر سلبا على الأسواق الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على تأثير الحروب التجارية التى يقودها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد العالمى، وقالت إنه رغم قراراته التجارية المتسرعة التى تؤثر سلبا على الأسواق، إلا أنه من الصعب التكهن بتأثير تلك القرارات حتى الآن على الاقتصاد العالمى.
 
وأوضحت فى افتتاحيتها أن المستثمرين على حق فى قلقهم من تصاعد القرارات التجارية العنيفة التى يتبناها البيت الأبيض،  حيث أن فكرة أن الاقتصاد العالمي أصبح في يد سياسيين لا يأبهون بكيفية سير العمليات التجارية تجعل الأسواق تتأثر سلبيا، مشيرة إلى أنه لا فائدة من محاولة التكهن بالدوافع وراء قرارات الرئيس الأمريكى، ولكن المستثمرين مضطرون إلى التعامل مع هذا الواقع الصعب.
 
 وأضافت "فايننشال تايمز"أن الرئيس الأمريكى غير رأيه هذا الأسبوع بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين. وأصيبت الأسواق التى كانت تتوقع إنجاز الاتفاق بصدمة كبيرة، فتراجعت الأسعار فى البورصات الدولية تراجعا حادا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لاجارد: الحرب التجارية بين أمريكا والصين عامل خطر فى أفق الاقتصاد العالمى

حلفاء ترامب ينتقدون حربه التجارية على الصين

تراجع الاسواق العالمية وسط ترقب لرد الصين على التعريفات الأمريكية.. قلق بين المستثمرين بشأن الحرب التجارية بين البلدين.. الصين تتوعد بإجراءات مماثلة.. سى.إن.إن: الشركات الأمريكية ستكون الخاسر الأكبر

صناعة التكنولوجيا فى خطر.. الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدد مستقبل الــ5G.. أمريكا وأوروبا تتخوف من التجسس.. بكين: هدفنا خدمة البشرية بالتكنولوجيا الحديثة.. وإنشاء مدن ذكية وآمنة وتقليل معدل الجريمة عالميا

دونالد ترامب

الاقتصاد العالمى

حروب ترامب التجارية

واشنطن وبكين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة