صحة الدقهلية: نستقبل 28 ألف مريض يوميا بالمستشفيات

الدقهلية - شريف الديب وسارة الباز

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن العيادات الخارجية وأقسام الإستقبال بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة تستقبل يوميا ما يقرب من ٢٨ ألف مريض، ويتم توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج المناسب لهم.

وأوضح مكى خلال بيان له، أن العيادات الخارجية تستقبل وحدها ما يقرب من 20ألف مريض يتم الكشف عليهم فى مختلف التخصصات ويتم إجراء مختلف الفحوصات والتحاليل لمعظم هذه الحالات، وكذلك صرف العلاج من صيدليات المستشفى للمرضى، كما يتم إستقبال ما يقرب من ٨ ألاف حالة يوميا بأقسام الإستقبال بالمستشفيات وتقديم خدمة الطوارئ فى كافة التخصصات الطبية والجراحية والتخصصات النوعية مثل أمراض العيون والصدر والحميات وأمراض الكلي، وأوضح مكى أن مستشفيات مديرية الصحة، تقوم بتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية من حيث معايير الجودة ومعاير مكافحة العدوى حفاظا وحرصا على صحة المواطن.