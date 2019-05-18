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"صحة أسوان" تعلن فوز 7 من أسماء المرشحين لبعثة الحج الطبية لهذا العام

السبت، 18 مايو 2019 06:28 م
"صحة أسوان" تعلن فوز 7 من أسماء المرشحين لبعثة الحج الطبية لهذا العام الدكتور إيهاب حنفى وكيل صحة أسوان
أسوان ندى سليم
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أعلن الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، عن ترشيح 7 أفراد من العاملين بمديرية الشئون الصحية بأسوان والمستشفيات التابعة لها لاختيارهم ضمن بعثة الحج الطبية للعام الهجرى 1440، والتى يتم إجرائها سنويا فى مثل هذا التوقيت من العام.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم ترشيح كلا من ناجح أمين، يعمل بقطاع خدمات معاونة بإدارة مديرية الصحة بكوم أمبو، والدكتور محمد مهلل حسن، طبيب بمستشفى صدر إدفو، والدكتور أحمد محمد محمود على طبيب بمستشفى دراو المركزى، والدكتور محمد أحمد السيد، موظف بهيئة الإسعاف، وحسين عبدالحميد ويعمل مراقب صحى بإدارة الطب الوقائى، والدكتور عبدالعزيز عمر محمد، طبيب بمستشفى إدفو العام، والدكتور محمد صلاح الدين محمد، صيدلى بإدارة إدفو.

 

يذكر أنه تم اختيار 200 متقدم من إجمالى 21791 من العاملين فى مختلف قطاعات ومديريات وزارة الصحة من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والعمال، فيما يتم ترشيح باقى البعثة بحسب الكفاءة والاحتياج، بحيث يصل إجمالى عدد أفراد البعثة إلى 360 مبعوثا من مختلف التخصصات.


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