شركات توزيع الكهرباء تبدأ فى تنفيذ قرار إلغاء الفوائد على تقسيط الفواتير

بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، فى تطبيق القرار الخاص بإلغاء الفوائد التى يتم تطبيقها بنسبة 17% على المواطنين الذين يرغبون فى تقسيط فواتير الاستهلاك التى تراكمت عليهم، وذلك باستثناء المشتركين من القطاع التجارى و كبار المشتركين.

وكشف مصدر بالكهرباء، أنه تم إصدار توجيهات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بإلغاء غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين بالقطاع المنزلى والتجارى، كاشفًا أن هذه الغرامات عبارة عن فائدة 17.5% كانت تطبق على من يطلب تقسيط المديونية والمتأخرات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إلغاء هذه الفوائد هو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تحرص دائما على تقديم أفضل خدمة للمواطن خاصة و أن وزارة الكهرباء تعد وزارة خدمية غير هادفة للربح.