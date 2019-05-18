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شخص يؤدى امتحان الدين بلجنة للدبلومات الفنية بالسيدة زينب ويهرب فور اكتشافه

السبت، 18 مايو 2019 07:39 م
شخص يؤدى امتحان الدين بلجنة للدبلومات الفنية بالسيدة زينب ويهرب فور اكتشافه امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أدى طلاب شهادة اتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي)، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

 

وتبين أن الطباعة سليمة وخالية من الأخطاء المطبعية، و(لا توجد) أخطاء فنية، ولم تتلق الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية، كم رصدت غرفة عمليات عدداً من الملاحظات منها:

 

لجنة رقم (1466) السيدة زينب الثانوية المهنية بنين: بالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بالآتي: أنه دخل إلى اللجنة شخص غريب ليؤدى امتحان التربية الدينية الإسلامية بدلاً من الطالب "م.م" تخصص نجارة أثاث، وفور اكتشاف الواقعة قام الطالب البديل بالهرب من اللجنة ولم يتمكنوا من إمساكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 لجنة رقم (3303) إسكندرية الزراعية: طالب دمج تربية دينية مسيحية لم تصل للمدرسة أوراق لامتحان الطالب وتم تصوير أوراق الامتحان من لجنة أخرى وقام الطالب بتأدية الامتحان.

 

 لجنة رقم (1021) مصطفى كامل الثانوية الصناعية بالإسكندرية: طالب تربية دينية مسيحية لم تصل للمدرسة أوراق لامتحان الطالب وتم تصوير أوراق الامتحان من لجنة أخرى وقام الطالب بتأدية الامتحان.

 

لجنة رقم (461) كفر شكر الصناعية بنين: الطالب "أ.ف" تخصص اليكترونيات قام بتمزيق ورقة التربية الدينية الإسلامية وتم مخاطبة الإدارة وأرسلوا الشئون القانونية للتحقيق فى الواقعة.

 

لجنة رقم (3246) المدرسة الثانوية الزراعية بمشتهر: نشوب حريق بجوار سور اللجنة والكلية المجاورة لها وتم السيطرة على الحريق دون حدوث أى إصابات ولم يحدث أى تأثير على سير الامتحان.

 

لجنة رقم (3165) منشأة السنطة الابتدائية: تم تسليم مظروف أسئلة على نظام الدمج شعبة خدمات سياحية لرئيس لجنة السير ولم يتم توزيع الأسئلة على الطالب "ي. م" وتم امتحان الطالب على النظام العادى.

 


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