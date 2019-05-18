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شاهد فى دقيقة.. إسدال الستار على حادث كنيسة مار مينا بإعدام وسجن المتهمين

السبت، 18 مايو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. إسدال الستار على حادث كنيسة مار مينا بإعدام وسجن المتهمين
كتب ـ إيهاب المهندس
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أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى،  الستار  على القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مار مينا بحلوان"، بعد الحكم على 11 متهما بالإعدام والمؤبد والسجن.

ـ الموعد : 29 ديسمبر 2017.

ـ المكان : مدينة حلوان.

النتيجة: إطلاق الإرهابى إبراهيم إسماعيل النار بمحيط كنيسة مارمينا ومصرع 10 مواطنين.

 

ماذا حدث بعد ذلك؟

ـ الأجهزة الأمنية تنجح فى السيطرة على المتهم وإصابته بطلق نارى.

ـ التحقيقات تؤكد تكوين المتهم لخلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى.

ـ الأجهزة الأمنية تلقى القبض على 8 متهمين من أعضاء الخلية ويوجد 3 مطلوبين للتحقيق.

ـ النائب العام يحيل المتهمين للمحاكمة.

 

المحكمة :

ـ الاستئناف تحدد الدائرة 30 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى لنظر الدعوى.

ـ المحكمة نظرت القضية على مدار 12 جلسة قبل حجزها للحكم.

ـ النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

الحكم :

ــ الإعدام شنقا لمتهمين والمؤبد لـ اثنين آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 4، والسجن 3 سنوات لاثنين، وبراءة متهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.


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