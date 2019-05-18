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سلامة الغذاء: تنسيق مع الرقابة على الصادرات لضبط استيراد وتصدير الأغذية

السبت، 18 مايو 2019 06:00 م
سلامة الغذاء: تنسيق مع الرقابة على الصادرات لضبط استيراد وتصدير الأغذية حسين منصور
كتب – إسلام سعيد
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طالب الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بضرورة وضع نظام للرقابة على المبيدات ونشر الوعى الخاصة بالممارسات الجيدة لتطبيق المبيدات من خلال ورش العمل والندوات التدريبية مع شركات المبيدات ومجتمع التصنيع الزراعى.

 

وقال منصور، فى تصريحات صحفية له، إنه يتعين على الشركات الصناعية المصدرة للسوق السعودى الإسراع للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء واستيفاء الإجراءات التصحيحية تمهيدا لزيارة الوفد السعودى المرتقبة.

 

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تقوم حاليا بمجهودات كبيرة حيث يتم اعداد وإصدار عدد من القواعد الفنية وستكون تلك القواعد هى الملزمة للصناعة والقطاعات المتعاملة مع الغذاء، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لنقل الرقابة على استيراد وتصدير الأغذية للهيئة وبالتنسيق مع الهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات.


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