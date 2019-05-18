video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام محافظة الإسكندرية يقود حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بـ"الدائرى"

السبت، 18 مايو 2019 08:17 م
سكرتير عام محافظة الإسكندرية يقود حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بـ"الدائرى" جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة بقيادة اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، واللواء سمير صدقى رئيس حي وسط، واللواء جمال رشاد رئيس جهاز تجميل المدينة، حيث تم تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الدائري وتم خلال الحملة إزالة الإعلانات المخالفة بأنواعها، بعناية أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق.

وفى إطار الاستجابة العاجلة والسريعة لشكاوى المواطنين، ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، شن حي وسط حملة  للمرة الثانية بمنطقة الأزاريطة بعد شكوى  بالتضرر من الاشغالات والتعديات الصارخة بشارع أيوب بالأزاريطة.

وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات والتعديات، فى إطار تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الحى، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق والباعة الجائلين.

فيما  قام جهاز النظافة بحي وسط  برفع 6 أطنان قمامة من استاد الإسكندرية و15 طن مخلفات أشجار من داخل مدرسة المشير بشارع منشأ محرم بك، و8 أطنان طمى من طريق المطار، ومن أمام نادى الشرطة بطريق كارفور، بالإضافة إلى 12 طن مخلفات أتربة ورديم من شارع جرين بمحرم بك.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحفظ على 30 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة شرق الإسكندرية

4 ماكينات غسيل كلوى تبرع لمستشفيات الإسكندرية

رفع كفاءة الإضاءة بطريق الطابية وضبط نصف طن قمامة من النباشين شرق الإسكندرية

اعرف أبرز 8 معلومات فى قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

ازاله اشغالات

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة