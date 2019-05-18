سكرتير عام محافظة الإسكندرية يقود حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بـ"الدائرى"

الاسكندرية جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة بقيادة اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، واللواء سمير صدقى رئيس حي وسط، واللواء جمال رشاد رئيس جهاز تجميل المدينة، حيث تم تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الدائري وتم خلال الحملة إزالة الإعلانات المخالفة بأنواعها، بعناية أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق.

وفى إطار الاستجابة العاجلة والسريعة لشكاوى المواطنين، ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، شن حي وسط حملة للمرة الثانية بمنطقة الأزاريطة بعد شكوى بالتضرر من الاشغالات والتعديات الصارخة بشارع أيوب بالأزاريطة.

وتم خلال الحملة إزالة جميع الاشغالات والتعديات، فى إطار تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الحى، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق والباعة الجائلين.

فيما قام جهاز النظافة بحي وسط برفع 6 أطنان قمامة من استاد الإسكندرية و15 طن مخلفات أشجار من داخل مدرسة المشير بشارع منشأ محرم بك، و8 أطنان طمى من طريق المطار، ومن أمام نادى الشرطة بطريق كارفور، بالإضافة إلى 12 طن مخلفات أتربة ورديم من شارع جرين بمحرم بك.