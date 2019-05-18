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سقوط صاحب أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين بالغربية

السبت، 18 مايو 2019 11:02 ص
سقوط صاحب أكاديمية وهمية للنصب على المواطنين بالغربية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالغربية، لإنشائه أكاديمية وهمية للنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخص (صاحب أكاديمية للدراسات المختصة في طنطا)، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها سبعة وخمسون ألف جنيه، مقابل حصولهم على دورات تمريض بالأكاديمية، وإعطائهم شهادات تُفيد حصولهم على تلك الدورات، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وغلق مقر الأكاديمية وهروبه.

بالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بأن الأكاديمية لم يصدر لها أيه تراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكيين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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اكاديمية وهمية

اكاديمية تعليم وهمية

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نصب

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