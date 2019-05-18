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سفر وعودة 685 مصريا وليبيا و194 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 18 مايو 2019 05:57 م
سفر وعودة 685 مصريا وليبيا و194 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 685 مصريا وليبيا و194 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 379 إلى الجانب الليبى، بينهم 34مصريا و345 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 306 بينهم 244 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 62 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 194 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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