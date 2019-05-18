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سفارة السعودية فى تركيا تحذر مواطنيها بعد تلقيها تهديدات

السبت، 18 مايو 2019 03:18 ص
سفارة السعودية فى تركيا تحذر مواطنيها بعد تلقيها تهديدات سفارة السعودية فى تركيا
وكالات
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وجهت المملكة العربية تنبيها عاجلا إلى مواطنيها بعد تلقيهم تهديدات فى تركيا.

وأصدرت السفارة السعودية فى تركيا بيانا، لمواطنيها حول تهديدهم ومنعهم من دخول منازلهم فى تركيا.

وقالت السفارة فى بيان، إنه ورد إليها "كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التى تواجههم فى مجال العقار فى تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقارى، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن فى الوقت المحدد الذى تم الاتفاق عليه فى العقود المبرمة بين المواطن والشركات العقارية".

وأضافت السفارة أنها بناء على ذلك "توصى السفارة فى أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول المواطنين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين فى الاستثمار، بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم".

 

تنبيه للمواطنين السعوديين في #تركيا pic.twitter.com/noYjljiUVo

 

 

 

 

 


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مجال العقار

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