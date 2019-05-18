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السبت، 18 مايو 2019 12:25 م
خالد صلاح
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سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2019

السبت، 18 مايو 2019 12:06 م
سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2019 الدولار _ أرشيفية
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شهد سعر الدولار اليوم السبت 18-5-2019 استقرارا، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أول أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أول أمس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 16.99 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.   

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.99  جنيه للشراء

17.09  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.01 جنيه للشراء

17.11 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.99  جنيه للشراء

17.09  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع


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