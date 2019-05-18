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زوجة تتهم شقيق زوجها بحبسها مستغلا سفر زوجها للخارج

السبت، 18 مايو 2019 04:07 م
زوجة تتهم شقيق زوجها بحبسها مستغلا سفر زوجها للخارج محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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حررت زوجة بلاغ أمام قسم شرطة مصر الجديدة، اتهمت فيه شقيق زوجها بالتعدى عليها بالضرب وحبسها، وتعنيفها وتهديدها بسلاح أبيض لطلبها الطلاق وإقامتها دعوى تمكين من شقة الزوجية، وأدعت قيام باحتجازها بالقوة، ومنعها من التواصل مع أهلها، وخطف صغيرتها الرضيعة، ومنحها لشقيقته مستغلا سفر زوجها لخارج مصر.

 

وأضافت الزوجة "نور.م.أ" البالغة من العمر 26 عاما وأم الطفلة "مريم.س" البالغة من العمر 12 شهرا بدعوى الطلاق وتمكين من شقة الزوجية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عشت جحيم مع زوجى بعد أن أكتشفت أنه لا يستطيع أن يتحكم فى حياته ويترك والدته تتخذ جميع القرارات داخل منزلنا وتدخلها المبالغ فيه بكل صغيرة وكبيرة خوفا على أموال الخليج الذى يأتى بها زوجى، لأتعرض فى أول 6 أشهر قضيتها معه للعنف ومعاملتى كخادمة".

 

واستكملت الزوجة حديثها قائلة: "تعرض للضرب والتعذيب والتهديدات وحرروا بلاغ ضدى واتهمونى بالزنا عندما هدد بإقامة دعوى طلاق، وطردونى من المنزل ورفضوا منحى طفلتى ومكثت 3 أشهر لدى أهلى وعد مجبرة إلى حماتى التى لم تقصر فى جعلى أذوق معاناة حقيقية وتمنى الموت بكل لحظة، لتنتهى حياتى بمحاولة قتلى على يد شقيق زوجى".

 

وتضيف الزوجة: "قامت حماتى باتهامى بالرغبة بسرقة أموال نجلها ومنحها لأهلى وأنهالت على بالضرب وقامت بمنعى بالتواصل معهم طوال مدة زواجى ".


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