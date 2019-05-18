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السبت، 18 مايو 2019 06:07 م
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زعيم المعارضة الأسترالية يقر بهزيمته فى الانتخابات العامة

السبت، 18 مايو 2019 05:05 م
زعيم المعارضة الأسترالية يقر بهزيمته فى الانتخابات العامة بيل شورتن زعيم المعارضة الأسترالية
كانبيرا /أ ش أ/
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أقر زعيم المعارضة الأسترالية، بيل شورتن، بهزيمته فى الانتخابات العامة التى جرت فى وقت سابق اليوم السبت فى البلاد، لصالح رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وقال شورتن - أمام أنصار حزب العمال المعارض الذى يتزعمه - "من الواضح أن حزب العمال لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة، لذلك من أجل المصلحة العامة، اتصلت بسكوت موريسون وهنأته".

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن الائتلاف الليبرالى الوطنى الذى يتزعمه موريسون حصل على 74 مقعدا من أصل 151 مقعدا فى مجلس النواب، فى حين حصل حزب العمال المعارض على 65 مقعدا.

 


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زعيم المعارضة الأسترالية

المعارضة الأسترالية

الانتخابات فى استراليا

هزيمة المعارضة فى استراليا

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