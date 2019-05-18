video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رويترز: إكسون موبيل تجلى العاملين الأجانب من حقل نفطى فى العراق

السبت، 18 مايو 2019 12:00 م
رويترز: إكسون موبيل تجلى العاملين الأجانب من حقل نفطى فى العراق حقل نفطى-صورة ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت ثلاثة مصادر لرويترز اليوم السبت، إن شركة إكسون موبيل، أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق وتنقلهم إلى دبي.

 

وقال مسؤولون عراقيون إن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإخلاء وأضافوا أن العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون.

 

وتم الإخلاء على عدة مراحل في وقت متأخر أمس الجمعة، وفي وقت مبكر اليوم السبت، إلى دبي مباشرة أو إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.

 

وقالت المصادر الثلاثة، وهم موظف في شركة أمن متعاقدة مع إكسون ومسؤول نفط عراقي وموظف في شركة نفط أجنبية، إن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول أمريكى يكشف سبب الإغلاق المفاجئ للسفارة فى العراق ..اعرف التفاصيل

إصابة شخصين فى انفجار وسط الموصل بشمال العراق

العراق: وجهة نظر الحكومة تفضى بتكاتف الجهود لتجنب التوترات بالمنطقة

مسئول إيراني كبير يختار العراق لعقد مفاوضات مع الولايات المتحدة

العراق: تدمير 4 أوكار لـ "داعش" بعملية أمنية فى نينوى

ألمانيا تستأنف مهمة التدريب العسكرية فى العراق

العراق

البصرة

حقل نفطى

اكسون موبيل

دبى

اخبار العراق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

العربية: السعودية ودول خليجية توافق على نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح مع الدولة فى محاضر مخالفات البناء

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

غبى منه فيه.. الشرق الإخوانية تروج برومو watch it بأموال تركيا وقطر.. الإخوان أرادوا مهاجمة التطبيق فجاءت رسالتهم بالعكس.. واسم المنصة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: المنصة تحترم الجمهور

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

"الجهاد المسيحى".. كيف استلهمت إدارة ترامب نهج داعش فى إدارة صراعاتها الداخلية؟.. الرئيس الأمريكى استخدم خطابا تكفيريا لتشويه خصومه.. والميليشيات وسيلته لمجابهة الحملات المناهضة مع اقتراب الانتخابات

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

سوبر كورة.. الزمالك يفتح خط اتصال لاستعادة ساسى فى إياب نهائى الكونفدرالية

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

لو اتكسرت بلاش ترميها.. اعرفى إزاى تعملى إكسسوارات أنيقة من الصينى المكسور

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة