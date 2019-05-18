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روحانى يؤكد عدم جاهزية إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة

السبت، 18 مايو 2019 08:17 م
روحانى يؤكد عدم جاهزية إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة حسن روحانى الرئيس الإيرانى
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جددت إيران، اليوم السبت، عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب البرنامج النووى للأخيرة، بحسب " سبوتنيك".

ونقل التلفزيون الإيرانى عن الرئيس حسن روحانى، قوله خلال لقاء مع مجموعة من المثقفين، "نحن أهل التفاوض والمنطق، لكن ادعاء الطرف الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات واهية، نحن لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا".

وأضاف روحاني، "لن نستسلم أمام أى نوع من الغطرسة والترهيب، ولا خوف لدينا من الحوار والتفاوض".

وكان موقع "الميادين نت" نقل عن مسؤول أمريكى رفيع فى الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ينتظر اتصالا هاتفيا من إيران، لكنه لفت إلى أن بلاده لم تتلق أى رد إيرانى بشأن إجراء مفاوضات مباشرة.

وبحسب الموقع، اعتبر المسؤول الأمريكى أنه يجب على طهران "التخلص من التصعيد والذهاب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبر أمس الجمعة أن الإعلام الإخبارى المزيف وغير الدقيق يضر بالولايات المتحدة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن له تأثيرا جيدا وهو أن إيران "لن تعلم كيف تفكر".

وقال ترامب، بتغريدة له على صفحته الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر إن "الإعلام الإخبارى المزيف يضر ببلادنا بتغطيته المدلسة وغير الدقيقة حول إيران".

 

 


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