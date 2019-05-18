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السبت، 18 مايو 2019 02:49 م
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رصف المدخل القبلى بكفر فيشا بتكلفة 400 ألف جنية فى المنوفية

السبت، 18 مايو 2019 02:07 م
رصف المدخل القبلى بكفر فيشا بتكلفة 400 ألف جنية فى المنوفية رصف - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه تم الإنتهاء من رصف المدخل القبلى بكفر فيشا بطول 250 متر التابعة لمركز منوف بمحافظةالمنوفية، وذلك بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 

 

 


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