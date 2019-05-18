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رئيس "مياه الفيوم" يتابع مشاكل ضعف ضغوط المياه بقرية الكعابى

السبت، 18 مايو 2019 04:29 م
رئيس "مياه الفيوم" يتابع مشاكل ضعف ضغوط المياه بقرية الكعابى جانب من المتابعة
الفيوم رباب الجالى
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تابع اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب داخل قرية الكعابى الجديدة، وذلك بحضور المهندس ممدوح الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس، والمهندس سامى كامل غالى رئيس قطاع المياه والمهندس مسعد أحمد مدير عام الشبكات وفريق عمل صيانة مركز سنورس وفريق المتابعة الميدانية

وتفقد درة أعمال غسيل وصيانة خطوط مياه الشرب التى تغذى القرية، وذلك من أجل الوقوف على أسباب المشكلة التى أدت إلى ضعف ضغوط مياه الشرب داخل القرية والعمل على إزالتها وحلها فورا.



كما أصدر توجيهاته لرئيس قطاع المياه بمراجعة كافة المحابس والخطوط داخل القرية حتى تتحسن الضغوط وتصل مياه الشرب لكافة المنازل داخل القرية وبضغوط مناسبة لأن المياه حق للجميع ومن حق كل مواطن أن يفتح صنبور المياه أن يجد فيه مياه وأن الشركة تبذل قصارى جهدها فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن من خلال خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة للزيادة السكانية وزيادة المبانى السكانية هذا بجانب التوسعات التى تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج فى مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية. 

وتفقد بعض أعمال الصيانه التى تتم داخل الخطوط داخل القرية هذا بجانب زيارته لبعض المنازل المتضررة من عدم انتظام وصول المياه على مدار اليوم وسماع شكواهم ووعد بحلها حلا جذريا فى أقرب وقت



 وطالب فريق المتابعة الميدانية داخل الشركة والذى يقوم بعمل الزيارات الميدانية للأماكن والقرى التى تعانى من ضعف ضغوط مياه الشرب بضرورة حصر الأماكن المتضررة بقرية الكعابى الجديدة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة التى تضمن استمرار الخدمة وانتظام المياه على مدار اليوم لأن هدفنا الأول هو خدمة أهالينا داخل محافظة الفيوم وتجويد الخدمة حتى يشعر المواطن بالرضا.


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