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دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان : اللهم طهرنى فيه من الدنس والأقذار

السبت، 18 مايو 2019 09:28 ص
دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان : اللهم طهرنى فيه من الدنس والأقذار دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان
كتب ـ لؤى على
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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم. 

دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان
 

وإليكم دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ".

 

ثواب الدعاء: 

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِكُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ حَسَنَةً وَدَرَجَةً فِي الْجَنَّة".

 

 

 

 


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