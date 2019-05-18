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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18/5/2019 بمحافظات مصر

السبت، 18 مايو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18/5/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة - صورة أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً .

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 35

شبين الكوم 18 34

طنطا 17 33

دمنهور 18 30

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 27

مطروح 17 25

السلوم 14 25

سيوة 19 37

بورسعيد 18 27

دمياط 18 26

الزقازيق 18 35

الاسماعيلية 16 35

السويس 19 34

العريش 15 30

رفح 15 30            

رأس سدر 20 32           

نخل 14 33

نويبع 18 34

طابا 18 31           

كاترين 14 30    

الطور 21 34     

شرم الشيخ 27 36         

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 33         

الفيوم 19 35

بنى سويف 18 35        

المنيا 18 36

أسيوط 20 36

سوهاج 20 36

قنا 20 37

الأقصر 21 39

أسوان 21 40      

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 34               

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 25 39    

الرياض 23 36

المنامة 29 36

أبوظبى 30 39

الدوحة 29 36

الكويت 24 36

دمشق 10 31

بيروت 17 24    

عمان 12 28

القدس 14 26

غزة 18 28           

بغداد 25 41

مسقط 30 33       

صنعاء 12 25

الخرطوم 30 44              

طرابلس 18 32

تونس 14 24

الجزائر 12 20

الرباط 11 20

نواكشوط 13 25

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11 21         

اسطنبول 16 19

إسلام آباد 20 32

نيودلهى 25 37

جاكرتا 25 32

بكين 18 29

كوالالمبور 24 32        

طوكيو 16 23

أثينا 15 25            

روما 16 20

باريس 11 20

مدريد 07 19

برلين 13 23

لندن 10 18

مونتريال 10 17

موسكو 09 21

نيويورك 14 23

واشنطن 18 28


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